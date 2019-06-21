2019-06-21T14:32:57+03:00
Происшествия

Аэропорт во Владикавказе эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Сейчас проводится проверка места
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сведения о минировании здания были получены через официальный сайт аэропорта, передает пресс-служба регионального МВД России. Как только стало известно об этом, весь персонал и пассажиров эвакуировали. Временно приостановлена работа аэропорта, ни один рейс не осуществляется.

Сотрудники МВД выехали на место. Вместе с ними едут кинологи и саперы. Пока что каких-либо данных о том, была ли это шутка, нет. Время, которое понадобится, чтобы проверить всю территорию, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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