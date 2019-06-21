2019-06-21T15:25:33+03:00
Общество

Чеченские земли может захватить саранча

Режим ЧС объявили в пяти районах республики
Антон ШАПОВАЛОВ
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Чеченские земли может захватить саранчаЧеченские земли может захватить саранчаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Режим чрезвычайной ситуации из-за большого нашествия саранчи ввели в пяти районах Чечни, передают агрономы республики. Сейчас они обследовали 50 тысяч гектаров земли и обнаружили вредителя чуть больше, чем на 10 тысячах гектарах. С 21 июня в республике начнут активную борьбу с насекомым. Уже сейчас обработано шесть тысяч гектаров земли.

Наибольшая угроза нависла над Шелковским, Наурским, Надтеречным, Грозненским и Гудермесским районами. В прошлом году своевременная борьба с саранчой позволила избежать огромного ущерба в аграрном кластере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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