Чеченские земли может захватить саранча

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-21T15:25:33+03:00

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Режим чрезвычайной ситуации из-за большого нашествия саранчи ввели в пяти районах Чечни, передают агрономы республики. Сейчас они обследовали 50 тысяч гектаров земли и обнаружили вредителя чуть больше, чем на 10 тысячах гектарах. С 21 июня в республике начнут активную борьбу с насекомым. Уже сейчас обработано шесть тысяч гектаров земли.

Наибольшая угроза нависла над Шелковским, Наурским, Надтеречным, Грозненским и Гудермесским районами. В прошлом году своевременная борьба с саранчой позволила избежать огромного ущерба в аграрном кластере.

ИСТОЧНИК KP.RU