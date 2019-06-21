2019-06-21T16:07:02+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания вооруженных боевиков в Карачаево-Черкесии

12 участников террористической группировки планировали устроить халифат на Северном Кавказе [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Сотрудники ФСБ показали кадры с места спецоперации по задержанию в Карачаево-Черкесии членов запрещенной в России террористической группировки "Ат-Такфир Валь-Хиджра":

Видео задержания исламистов в Карачаево-Черкесии.

При обысках у них нашли оружие, боеприпасы, телефоны, носители информации с террористической направленности записями, экстремистскую литературу. Всего поймали 12 человек, вербовавших людей, планировавших устроить на Северном Кавказе халифат. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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