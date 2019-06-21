Появилось видео задержания вооруженных боевиков в Карачаево-Черкесии
12 участников террористической группировки планировали устроить халифат на Северном Кавказе [видео]
Изменить размер текста:
Сотрудники ФСБ показали кадры с места спецоперации по задержанию в Карачаево-Черкесии членов запрещенной в России террористической группировки "Ат-Такфир Валь-Хиджра":
Видео задержания исламистов в Карачаево-Черкесии.
При обысках у них нашли оружие, боеприпасы, телефоны, носители информации с террористической направленности записями, экстремистскую литературу. Всего поймали 12 человек, вербовавших людей, планировавших устроить на Северном Кавказе халифат. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU