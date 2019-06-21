2019-06-21T17:36:17+03:00
Происшествия

На Ставрополье жертва насилия публиковала фото в Instagram

Следователи отреагировали на жуткий пост в Instagram: "В течение трех часов он меня мучал, избивал,оскорблял"
Полина ШАПОШНИКОВА
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Следователи Георгиевска возбудили уголовное дело по постам из соцсети. Женщина опубликовала фотографию своего лица с кровоподтеками и написала, что ее бывший сожитель заявился к ней ночью домой и всячески истязал: избивал, оскорблял, душил, насиловал.

27-летний житель станицы Незлобной теперь проходит как подозреваемый в изнасиловании. Он заключен под стражу , расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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