2019-06-21T17:56:29+03:00
Происшествия

Следователь подорвался на бомбе, прикреплённой к калитке его дома

Следственное управление СКР Ингушетии возбудило уголовное дело
Андрей ЗОБОВ
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Неизвестные покушались на жизнь следователяНеизвестные покушались на жизнь следователяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ингушетии следователь взорвался на бомбе, прикреплённой неизвестными злоумышленниками к калитке его дома. Возбуждено уголовное дело.

Около семи часов утра 21 июня следователь по особо важным делам Сунженского следственного управления выходил из своего дома в Малгобеке. Когда он потянул калитку на себя, грянул взрыв.

К счастью, сотрудник правоохранительных органов остался жив. Его забрала прибывшая на место «Скорая». На месте нашли фрагменты неизвестного взрывного устройства и проволоку.

— Возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование». Причина покушения, вероятнее всего, связана с профессиональной деятельностью следователя. Преступников, покушавшихся на жизнь нашего сотрудника, ищут, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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