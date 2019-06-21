Радужные танцоры из Ставрополя стали лучшими в стране
Международный Совет по танцу ЮНЕСКО CID восхищен уровнем подготовки ставропольцев
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Международный конкурс «Танцемания» в Москве выиграл ставропольский детский ансамбль «Радуга». 54 коллектива приехали бороться за Гран-при в столицу страны.
Звезда «Танцев на ТНТ» Егор Дружинин, Анна Сари из Греции, Имо Элсвизи из Италии и США выбирали лучших. Все судьи были единогласны в своем решении отдать первое место «Радуге». Отметили уровень подготовки ставропольских ребят и представители международного Совета по танцу ЮНЕСКО CID.
Следующим этапом для «Радуги» станет поездка в Дагомыс на финал международной премии «Art open world» международного федерального центра «Открытый мир искусств».
ИСТОЧНИК KP.RU