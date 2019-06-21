Депутата из Дагестана заподозрили в хулиганстве

СЕГОДНЯ 17:16 2019-06-21T17:27:24+03:00

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Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело против депутата городского собрания Избербаша Набигуллы Магомедова. Его подозревают в хулиганстве с применением оружия или иных опасных предметов.

По материалам следствия, 15 мая Магомедов ехал к дому, в котором коммунальщики отключили воду из-за того, что её пускали самовольно. Затем депутат преградил дорогу машине специалистов, которые работали на месте, и матом потребовал всех вернуться обратно на станцию.

Позже к проблемному дому подъедет экскаватор ЖКХ, и Магомедов потребует того же у его водителя. Причем все свои уговоры депутат сопровождал громким хлопаньем дверью. В конце разборок Магомедов достал травматический пистолет, разбил ветровое стекло и попытался ударить экскаватора.

Сейчас депутат находится под домашним арестом. Следствие производит проверку и собирает доказательства. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU