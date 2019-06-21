2019-06-21T19:51:53+03:00
Происшествия

Водитель выехал на «встречку» и врезался в «КамАЗ» на Ставрополье

Мужчина погиб на месте
Андрей ЗОБОВ
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Фото: УГИБДД по Ставропольскому краюФото: УГИБДД по Ставропольскому краю
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На Ставрополье водитель автомобиля Chery погиб, выехав на «встречку» и врезавшись в «КамАЗ». Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в краевом управлении ГИБДД.

ДТП случилось на трассе около посёлка Рыздвяный. Водитель легковушки нерасчётливо пошёл на обгон и его авто разбилось о большегруз. 54-летний мужчина скончался на месте. Автолюбитель за рулём «КамАЗа» не пострадал.

Сейчас полицейские проводят экспертизы: нужно выяснить, был ли виновник аварии пьян. Устанавливаются подробности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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