Водитель выехал на «встречку» и врезался в «КамАЗ» на Ставрополье

СЕГОДНЯ 19:51 2019-06-21T19:51:53+03:00

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На Ставрополье водитель автомобиля Chery погиб, выехав на «встречку» и врезавшись в «КамАЗ». Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в краевом управлении ГИБДД.

ДТП случилось на трассе около посёлка Рыздвяный. Водитель легковушки нерасчётливо пошёл на обгон и его авто разбилось о большегруз. 54-летний мужчина скончался на месте. Автолюбитель за рулём «КамАЗа» не пострадал.

Сейчас полицейские проводят экспертизы: нужно выяснить, был ли виновник аварии пьян. Устанавливаются подробности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU