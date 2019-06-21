2019-06-21T22:10:21+03:00
Общество

"Аэрофлот" не полетит в Ставрополь из-за непогоды

Рейсы отменены на субботу, 22 июня
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 26 рейсов на внутренних и международных маршрутах. Причина - плохие погодные условия, сильный дождь, гроза, которые прогнозируются в аэропорту "Шереметьево" в субботу.

Среди прочих отменен и рейс SU 1364 в Ставрополь, который должен отправляться в 17:35 из "Шереметьево" и прибывать в столицу края в 19:55. Отменен и обратный рейс из Ставрополя в Москву, запланированный на 21:04 с прибытием в "Шереметьево" в 23:01.

Уже прибывших на регистрацию в компании обещают обеспечить всем необходимым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Грозном выключили электричество
Водитель выехал на «встречку» и врезался в «КамАЗ» на Ставрополье
Следователь подорвался на бомбе, прикреплённой к калитке его дома
К 2027 году «Татарское городище» превратят в музей
Депутата из Дагестана заподозрили в хулиганстве
Радужные танцоры из Ставрополя стали лучшими в стране
На Ставрополье жертва насилия публиковала фото в Instagram
В избиении восьми полицейских в Ингушетии подозревают группу лиц
Появилось видео задержания вооруженных боевиков в Карачаево-Черкесии
Главы Чечни и Ставрополья вошли в топ-10 рейтинга губернаторов-блогеров
Чеченские земли может захватить саранча
Пятигорские выпускники «засветились» на «Первом канале»
Во Владикавказе эвакуировали аэропорт
Аэропорт во Владикавказе эвакуировали из-за сообщений о бомбе
«Ты, действительно, заслужил»: Лукашенко наградил Кадырова
В Ставрополе увековечен подвиг пожарного из 13-й части
Ставрополье и Дагестан не перестали быть самыми бедными по новой методике Росстата
Первые кирпичи «сухого» фонтана заложили в Ставрополе
Уникальная икона прибыла в Ставрополь
Три дагестанские газеты вышли с передовицей « Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев»
Глав ставропольских муниципалитетов посадят под колпак