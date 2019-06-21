"Аэрофлот" не полетит в Ставрополь из-за непогоды
Рейсы отменены на субботу, 22 июня
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Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 26 рейсов на внутренних и международных маршрутах. Причина - плохие погодные условия, сильный дождь, гроза, которые прогнозируются в аэропорту "Шереметьево" в субботу.
Среди прочих отменен и рейс SU 1364 в Ставрополь, который должен отправляться в 17:35 из "Шереметьево" и прибывать в столицу края в 19:55. Отменен и обратный рейс из Ставрополя в Москву, запланированный на 21:04 с прибытием в "Шереметьево" в 23:01.
Уже прибывших на регистрацию в компании обещают обеспечить всем необходимым.
ИСТОЧНИК KP.RU