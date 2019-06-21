"Аэрофлот" не полетит в Ставрополь из-за непогоды

СЕГОДНЯ 22:10 2019-06-21T22:10:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 26 рейсов на внутренних и международных маршрутах. Причина - плохие погодные условия, сильный дождь, гроза, которые прогнозируются в аэропорту "Шереметьево" в субботу.

Среди прочих отменен и рейс SU 1364 в Ставрополь, который должен отправляться в 17:35 из "Шереметьево" и прибывать в столицу края в 19:55. Отменен и обратный рейс из Ставрополя в Москву, запланированный на 21:04 с прибытием в "Шереметьево" в 23:01.

Уже прибывших на регистрацию в компании обещают обеспечить всем необходимым.

ИСТОЧНИК KP.RU