Дзагоев определился с футбольным клубом

СЕГОДНЯ 01:04 2019-06-22T01:04:43+03:00

Игрок проведет еще два года в ЦСКА

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Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА сообщила о продлении контракта 29-летнего полузащитника из Северной Осетии Алана Дзагоева. Он останется в команде еще на 2 года. Алан играет за армейцев уже 11 лет. В 342 матчах он забил 75 голов. Он три раза выигрывал чемпионат России и четырежды - Кубок страны. Однако карьера футболиста омрачена травмами. И сейчас Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.

Однако в стане болельщиков новость о том, что Алан остается, встретили ликованием. Да и сам игрок написал у себя в твиттере: "ЦСКА -мой дом".

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ИСТОЧНИК KP.RU