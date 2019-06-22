Четверо напавших на центральную больницу Назрани задержаны
Их подозревают в неповиновении стражам порядка
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В Ингушетии полиция задержала четырех жителей, которые подозреваются в нападении на Центральную больницу Назрани 19 июня.
- Это жители сел Сурхахи и Экажево, а также Назрани, им от 24 до 47 лет, - сообщили в ГУ МВД по Ингушетии.
Всех четверых подозревают в неповиновении сотрудникам полиции, которые пытались остановить нападение на больницу с целью похищения пациента. Толпу из 40 человек не остановили даже предупредительные выстрелы в воздух. В итоге семь сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
ИСТОЧНИК KP.RU