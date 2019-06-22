2019-06-22T10:10:40+03:00
Общество

В Дагестане прекращены поиски пропавшего ребенка

Пока его искали десятки волонтеров, мальчик играл в компьютерном клубе
Виталий КЛИМОВ
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В Кизляре прекращены поиски 12-летнего Юсуфа Абдулаева, который пропал 19 июня из дома в селе Кордоновка. Ребенка искали десятки волонтеров и сотрудников полиции двое суток. На телефонные звонки мальчик не отвечал, а потом сам вышел на связь. Оказалось, ребенок все это время играл в "шутеры" в одном из компьютерных клубов Кизляра.

- Были отвлечены силы и средства полиции и добровольцев. Безусловно, при поступлении сообщения о пропаже ребенка, наш долг найти и доставить. Но выводы родителям следует сделать, - сообщают в ГУ МВД по республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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