ФСБ рассказала, как будет работать КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-22T14:50:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Пограничное управление ФСБ России сообщило, как будет работать контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на границе Северной Осетии и Грузии. По словам представителей ведомства, все функционирует в штатном режиме. никаких очередей из легковых автомобилей нет. Есть лишь небольшое скопление грузовиков на въезд, на выезд - дорога свободна.

Напомним, через КПП "Верхний Ларс" автомобилисты попадают на Военно-Грузинскую дорогу, по которой доезжают до Тбилиси.

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля будет временно запрещено авиасообщение с Грузией из-за антироссийских выступлений, прошедших в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU