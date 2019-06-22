ФСБ рассказала, как будет работать КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией
Пограничное управление ФСБ России сообщило, как будет работать контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на границе Северной Осетии и Грузии. По словам представителей ведомства, все функционирует в штатном режиме. никаких очередей из легковых автомобилей нет. Есть лишь небольшое скопление грузовиков на въезд, на выезд - дорога свободна.
Напомним, через КПП "Верхний Ларс" автомобилисты попадают на Военно-Грузинскую дорогу, по которой доезжают до Тбилиси.
Вчера президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля будет временно запрещено авиасообщение с Грузией из-за антироссийских выступлений, прошедших в Тбилиси.
ИСТОЧНИК KP.RU