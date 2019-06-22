2019-06-22T14:50:58+03:00
Общество

ФСБ рассказала, как будет работать КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией

В ведомстве прояснили обстановку на контрольно-пропускном пункте.
Виталий КЛИМОВ
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Пограничное управление ФСБ России сообщило, как будет работать контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на границе Северной Осетии и Грузии. По словам представителей ведомства, все функционирует в штатном режиме. никаких очередей из легковых автомобилей нет. Есть лишь небольшое скопление грузовиков на въезд, на выезд - дорога свободна.

Напомним, через КПП "Верхний Ларс" автомобилисты попадают на Военно-Грузинскую дорогу, по которой доезжают до Тбилиси.

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля будет временно запрещено авиасообщение с Грузией из-за антироссийских выступлений, прошедших в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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