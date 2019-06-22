В Чечне три дня будет стоять адская жара

СЕГОДНЯ 18:24 2019-06-22T18:24:40+03:00

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Управления МЧС по Чеченской республике предупредило жителей региона о том, что в ближайшие 2 дня - с 22 по 24 июня - в регионе температура воздуха повысится до 40 градусов. находиться на солнце во второй половине дня будет небезопасно для здоровья.

Жителям республики рекомендуют воздержаться от физических нагрузок под палящим зноем, пить больше воды и не находиться на открытом солнце. Также во избежание пожаров граждан просят не бросать окурки вдоль трасс и соблюдать другие меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU