В Дагестане перевернулась "Газель" с пассажирами

СЕГОДНЯ 18:32 2019-06-22T18:32:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дагестане на участке трассы "Астрахань-Махачкала" произошло ДТП. 60-летний житель Махачкалы, управляя автомашиной ГАЗ-322132, направлялся из Махачкалы в Кизляр.

- Водитель "Нивы" выехал на полосу встречного движения. Во избежание столкновения с ним, водитель "Газели" свернул на обочину, не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП водитель и шесть пассажиров "Газели" с травмами средней степени тяжести госпитализированы в ЦРБ Бабаюртовского района, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU