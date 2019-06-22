В Дагестане перевернулась "Газель" с пассажирами
Пострадали 7 человек
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В Дагестане на участке трассы "Астрахань-Махачкала" произошло ДТП. 60-летний житель Махачкалы, управляя автомашиной ГАЗ-322132, направлялся из Махачкалы в Кизляр.
- Водитель "Нивы" выехал на полосу встречного движения. Во избежание столкновения с ним, водитель "Газели" свернул на обочину, не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП водитель и шесть пассажиров "Газели" с травмами средней степени тяжести госпитализированы в ЦРБ Бабаюртовского района, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Дагестану.
ИСТОЧНИК KP.RU