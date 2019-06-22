На Ставрополье пропала школьная выпускница

СЕГОДНЯ 19:05 2019-06-22T19:05:52+03:00

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В Пятигорске полиция ищет 18-летнюю Элину Оганян. Заявление о ее исчезновении в полицию подала мать девочки. По предварительной информации, Элина не вернулась домой после выпускного вечера в школе.

- Ей18 лет, рост 150-155 см, лицо круглое, глаза карие подбородок острый, волосы темные ниже плеч. Была одета в синие джинсы, кроссовки, - сообщают в МВД особые приметы пропавшей девушки. - Кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей, просьба незамедлительно сообщить в ОМВД России по городу Пятигорску по телефонам: 8(8793) 36-92-50, 97-35-86, 02 либо 102 (с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU