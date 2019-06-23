На Ставрополье после сильной жары выпадет град
Днем температура по-прежнему будет подниматься до 40 градусов
Изменить размер текста:
Ставропольский гидрометцентр прогнозирует град в отдельных районах Ставрополья. По данным синоптиков, днем воскресенья и понедельника местами по краю пройдет сильный грозовой дождь с градом. Осадки прогнозируются вплоть до вторника. Днем воздух будет прогреваться до 40 градусов. Ночью температура опустит до +18- +20 по Цельсию.
В Ставрополе на протяжении трех ближайших дней днем и ночью возможны небольшие осадки. Града не предвидится.
ИСТОЧНИК KP.RU