На Ставрополье после сильной жары выпадет град

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-23T11:09:31+03:00

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Ставропольский гидрометцентр прогнозирует град в отдельных районах Ставрополья. По данным синоптиков, днем воскресенья и понедельника местами по краю пройдет сильный грозовой дождь с градом. Осадки прогнозируются вплоть до вторника. Днем воздух будет прогреваться до 40 градусов. Ночью температура опустит до +18- +20 по Цельсию.

В Ставрополе на протяжении трех ближайших дней днем и ночью возможны небольшие осадки. Града не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU