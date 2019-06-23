2019-06-23T11:28:30+03:00
Общество

В Пятигорске прекращены поиски пропавшей выпускницы

Девушка ушла из дома два дня назад
Виталий КЛИМОВ
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Элина Оганян.Элина Оганян.
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В Пятигорске нашли 18-летнюю Элину Оганян, школьную выпускницу, которая ушла из дома два дня назад и не вернулась. Тревогу забила мать девочки, написавшая заявление в полицию. Однако довольно быстро девушка объявилась сама. Где она была, не сообщается.

- Розыск без вести пропавшей 18-летней девушки в городе Пятигорске прекращен в связи с установлением её местонахождения Никаких противоправных деяний в отношении нее и её имущества не совершалось, - сообщили "КП"-Северный Кавказ в ГУ МВД по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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