В Пятигорске прекращены поиски пропавшей выпускницы
Девушка ушла из дома два дня назад
Элина Оганян.
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В Пятигорске нашли 18-летнюю Элину Оганян, школьную выпускницу, которая ушла из дома два дня назад и не вернулась. Тревогу забила мать девочки, написавшая заявление в полицию. Однако довольно быстро девушка объявилась сама. Где она была, не сообщается.
- Розыск без вести пропавшей 18-летней девушки в городе Пятигорске прекращен в связи с установлением её местонахождения Никаких противоправных деяний в отношении нее и её имущества не совершалось, - сообщили "КП"-Северный Кавказ в ГУ МВД по Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU