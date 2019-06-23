В Чечне объяснили слова Кадырова про "200 км от Грозного до Тбилиси"

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-23T15:41:29+03:00

Чеченский лидер "ничего страшного не имел в виду"

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Министр Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров прокомментировал высказывание Рамзана Кадырова про то, что между Грозным и Тбилиси - всего 200 километров.

Умаров отметил, что глава республики не подразумевал ничего страшного, а лишь констатировал расстояние между городами.

- Ни Рамзан Кадыров, ни силовики – никто без приказа никуда никому помогать не поедет и не планирует. Ничего такого, чтобы можно было его слова интерпретировать как некий намёк на какую-то агрессию, на какой-то мифический десант и так далее, - цитирует Умарова радиостанция "Говорит Москва".

По его мнению, видеть в этих словак намек на агрессию - несостоятельно и глупо.

ИСТОЧНИК KP.RU