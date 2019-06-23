Появилось видео спецоперации против боевиков в Дагестане
Двое сторонников террористической организации ИГИЛ были уничтожены
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Информационный центр Национального антитеррористического комитета распространил видеозапись с места спецоперации против двух сторонников террористической бандгруппы в Дагестане. На кадрах виден лежащий на крыше автомобиль боевиков, а также тело одного из напавших на силовиков.
Напомним, боестолкновение произошло вчера около 10 часов вечера на дороге между селами Карланюрт и Эндирей. Сотрудники спецподразделений пытались остановить машину с боевиками, но те открыли огонь. Ответными выстрелами они были уничтожены.
В Дагестане уничтожены игиловцы.
ИСТОЧНИК KP.RU