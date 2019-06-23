Появилось видео спецоперации против боевиков в Дагестане

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-23T15:49:34+03:00

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Информационный центр Национального антитеррористического комитета распространил видеозапись с места спецоперации против двух сторонников террористической бандгруппы в Дагестане. На кадрах виден лежащий на крыше автомобиль боевиков, а также тело одного из напавших на силовиков.

Напомним, боестолкновение произошло вчера около 10 часов вечера на дороге между селами Карланюрт и Эндирей. Сотрудники спецподразделений пытались остановить машину с боевиками, но те открыли огонь. Ответными выстрелами они были уничтожены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/716139" frameborder="0"></iframe> В Дагестане уничтожены игиловцы.

ИСТОЧНИК KP.RU