ДТП с двумя погибшими в Дагестане сняли на видео
"Фольксваген залетел под "Камаз"
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В Дагестане сняли на видео последствия аварии с двумя погибшими. ДТП произошло сегодня около 5 вечера на неподалеку от селения Учкент.
- Водитель автомашины Volkswagen Polo, 37-летний житель Махачкалы, выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено, и столкнулся с "КамАЗом", груженным кирпичами, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану. - В результате ДТП две пассажирки Polo - 55 и 23 лет, жительницы Махачкалы, погибли. Водитель госпитализирован в РКБ города Кизилюрт.
ДТП с двумя погибшими в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU