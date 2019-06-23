ДТП с двумя погибшими в Дагестане сняли на видео

СЕГОДНЯ 21:10 2019-06-23T21:10:29+03:00

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В Дагестане сняли на видео последствия аварии с двумя погибшими. ДТП произошло сегодня около 5 вечера на неподалеку от селения Учкент.

- Водитель автомашины Volkswagen Polo, 37-летний житель Махачкалы, выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено, и столкнулся с "КамАЗом", груженным кирпичами, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану. - В результате ДТП две пассажирки Polo - 55 и 23 лет, жительницы Махачкалы, погибли. Водитель госпитализирован в РКБ города Кизилюрт.

ДТП с двумя погибшими в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU