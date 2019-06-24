2019-06-24T09:25:34+03:00
Общество

В Дагестане ожидается страшная жара

Воздух прогреется до 42 градусов
Антон ШАПОВАЛОВ
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В некоторых местах Дагестана прогнозируют сильную жару, которая поднимет столбик термометра до 42 градусов. Такую погоду можно ждать в низменных и предгорных районах, передает республиканское управление МЧС.

Жара установится во второй половине дня и продлится до пяти вечера. В ведомстве порекомендовали долго не находиться на улице, особенно — тем, у кого есть проблемы с сердцем.

Также в регионе сохраняется пятый класс пожароопасности на тех же территориях, где ожидается аномальная жара, и четвертый класс в приморском районе. Ситуация сохранится до 25 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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