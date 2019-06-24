2019-06-24T12:52:00+03:00
Происшествия

Град и ливни снова подступаются к Ставрополью

Гидрометцентр прогнозирует ливни и шквалистый ветер
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ливень с сильным ветром 23 июня в Ставрополе стали причиной нескольких происшествий городского масштаба. Ставропольцы опубликовали в соцсетях видео, как в ветер впечатал мусорный бак в припаркованный автомобиль. Ливневки на дорогах «пресытились» дождевыми стоками и автомобили добирались буквально вплавь. Рядом со Ставропольским президентским кадетским училищем свалилась ветка дерева, утром 24 июня на Пирогова молния расколола дерево . А с потолка одной из квартир центральной многоэтажки потекла вода.

Однако расслабляться рано, краевой Гидрометцентр сообщает о предстоящих 24 и 25 июня дождях с грозами и градом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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