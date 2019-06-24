2019-06-24T10:06:16+03:00
Общество

Кадыров встретил детей из Сирии

Самой младшей исполнилось два года
Антон ШАПОВАЛОВ
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В аэропорту Внуково Рамзан Кадыров встретил пять детей из Сирии. Об их вывозе просили жители республики, сообщает глава Чечни на своей странице во «Вконтакте».

Как отметил Кадыров, для того, чтобы вывезти детей из Сирии, им была создана специальная группа под руководством заместителя министра МВД по Чечни Апти Алаудинова. К ней также был подключен начальник УВД Грозного Хасмагомед Кадыров.

- Выполнен гигантский объём работы. Тяжелыми усилиями удалось добыть информацию, что дети находятся в одном из лагерей на севере Сирии. В результате принятых мер нам удалось решить все организационно-правовые вопросы и вернуть детей в Россию, - заявил Кадыров.

Как отметил глава республики, родители детей погибли. По его словам, они воевали на стороне «ибилисского государства». Из-за этого многим детям теперь приходится страдать.

- Выполняя поручение Владимира Путина, мы с лета 2017 года вывезли из Сирии и Ирака 158 человека. Среди них 137 ребенка и 21 женщина, - добавил глава Чечни.

Самой младшей из привезенных в воскресенье девочек исполнилось два года. Детям предстоит большой курс реабилитации и введение в обычную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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