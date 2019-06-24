ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-24T10:25:57+03:00

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Запрещенная в России террористическая организация ИГ заявила, что она причастна к нападению на полицейских в Чечне, передают службы, которые занимаются мониторингом медиаресурсов террористов.

Как ранее сообщалось, житель Чечни 1997 года рождения напал с ножом на полицейских после того, как его остановили, чтобы проверить документы. Удары были нанесены в голову и руку. Происходящее увидел сотрудник Росгвардии, который начал стрелять в нападавшего. Тот ответил огнем из обреза, но вскоре был убит. Росгвардейца ранило в живот. Перестрелка попала на видео.

Раненных отвезли на скорой помощи. Сейчас состояние полицейского оценивают как стабильное, средней тяжести, а здоровье сотрудника Росгвардии — как удовлетворительное.

*ИГ — запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU