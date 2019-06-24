Чечня и Дагестан стали свободней от наркотиков, а Алания — зависимей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-24T10:30:24+03:00

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Специалисты «Трезвой России» составили новый антинаркотический рейтинг регионов. Республики Северного Кавказа улучшили свои позиции, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу проекта.

В качестве оценки эксперты брали показатели, которые им предоставил Росстат, МВД и Минздрав. Так, они учитывали, сколько людей стоит на учете из-за наркозависимости и сколько человек погибло от запрещенных веществ.

Согласно данным рейтинга, Чечня попала в тройку самых свободных от наркотиков регионов. Республику опередили только Ненецкий автономный округ и Архангельск. Как отмечают аналитики «Трезвой России», Чечня улучшила свой результат и поднялась на один пункт. Дагестан замкнул пятерку лидеров.

Заметно ухудшилась обстановка в Алании, которая опустилась на 60 позицию. В прошлогоднем рейтинге республика занимала 33 место. Падение на 27 пунктов оказалось самым большим по стране.

Итоги подсчета уже отослали в правительство, Совет Федерации и главам регионов. Как уверяют составители рейтинга, они хотят, чтобы методы борьбы с распространением наркотиков пересмотрели. Нынешние способы они находят недейственными.

ИСТОЧНИК KP.RU