2019-06-24T10:45:49+03:00
Происшествия

В Изобильном убийца не смог вытащить труп из квартиры

Соседка обнаружила «мумию» из одеяла и вызвала полицию
Полина ШАПОШНИКОВА
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Минувшей весной в одной из квартире в Изобильном было найдено тело 40-летнего мужчины. Труп был запутан в покрывало, на голове у него был черный полиэтиленовый мешок, а ноги обмотаны проводами. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве. На следующий день были задержаны двое 24-летних подозреваемых. Парни уже имели «стаж» в колонии.

Как выяснило следствие, в роковой день убийства трое мужчин выпивали. Алкоголь поспособствовал неприятным воспоминаниям о прошлых обидах. Обвиняемые вдвоем накинулись на 40-летнего знакомого, избив его руками и ногами, а затем деревянной палкой. После всех совершенных зверств приятели скрылись. На следующий день один из парней вернулся на место преступления и увидел, что мужчина умер. Он решил избавиться от тела, «упаковав» его, но не смог дотащить. Труп остался в квартире и испугал соседку, которая зашла в комнату.

Обвиняемые находятся под стражей, а расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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