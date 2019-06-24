Лучшие паркурщики ЮФО и СКФО приедут в Ставрополь

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-24T11:48:19+03:00

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29 июня в Ставрополе улицу отдадут во власть паркурщиков. На шестом фестивале уличных культур «MixBattle» соберутся спортсмены всего ЮФО и СКФО. Только честный баттл выявит лучших во фриране, воркауте и паркуре. От каждой команды пройдет в финал 2 покорителя гравитации. Они и покажут, что такое настоящее уличное шоу. Атмосферу свободы на фестивале помогут создать стрит-художники с баллончиками, канатоходцы и метатели тарелочек. Для гостей приготовят авторскую сладкую вату.

Битва начнется в 16:00 на Крепостной горе и улице Советской,3.

ИСТОЧНИК KP.RU