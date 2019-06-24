Уроженец Северного Кавказа делал из гастарбайтеров петербуржцев и граждан России

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-24T11:50:38+03:00

В день он обслуживал до 50 человек

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В Санкт-Петербурге полицейские нашли канал нелегальной миграции для приезжих из Средней Азии и Ближнего Востока. Его организовали 48-летний выходец с северокавказской республики и 34-летний коренной житель.

В подпольной типографии печатались паспорта, водительские удостоверения, трудовые договоры и прочие документы, необходимые для жизни и работы. Причем все напечатанные экземпляры злоумышленники заверяли госпечатями.

Обычно к ним обращались местные компании, которые пытались устроить своих рабочих. За подделку они платили от одной до сорока тысяч рублей. В день типография обслуживала до 50 человек. Бумаги продавали не только мигрантам, но и членам террористических группировок.

Самое удивительное, что клиент мог диктовать многие детали новой жизни. Так, будучи по национальности узбеком, он мог попросить, чтобы его оформили как русского.

Полиция изъяла у злоумышленников все технику и инструменты, благодаря которым они изготавливали документы. Уроженец Северного Кавказа отправлен под стражу, его пособник — под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU