Дагестанский мальчик стал самым памятливым и внимательным ребенком мира

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-24T12:09:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Школьник из Махачкалы Магомед Кагиров победил в мировом чемпионате по ментальной арифметике в турецкой Анталье. Причем это уже второй успех мальчика подряд. В декабре прошлого года она выступал на подобном первенстве в Малайзии. Тогда с ним боролось 15 тысяч конкурсантов из 80 стран.

Под ментальной арифметикой специалисты понимают комплекс интеллектуальных навыков у ребенка, которые предполагают хорошую память и внимание. Кроме этого, дети, преуспевающие в ментальной арифметике, умеют в голове быстро считать и мыслить образно.

ИСТОЧНИК KP.RU