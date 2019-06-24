2019-06-24T12:09:51+03:00
Общество

Дагестанский мальчик стал самым памятливым и внимательным ребенком мира

Вундеркинд обошел 15 тысяч своих ровесников
Антон ШАПОВАЛОВ
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Школьник из Махачкалы Магомед Кагиров победил в мировом чемпионате по ментальной арифметике в турецкой Анталье. Причем это уже второй успех мальчика подряд. В декабре прошлого года она выступал на подобном первенстве в Малайзии. Тогда с ним боролось 15 тысяч конкурсантов из 80 стран.

Под ментальной арифметикой специалисты понимают комплекс интеллектуальных навыков у ребенка, которые предполагают хорошую память и внимание. Кроме этого, дети, преуспевающие в ментальной арифметике, умеют в голове быстро считать и мыслить образно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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