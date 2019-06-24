Водитель на Ставрополье бросил умирать пешехода на трассе

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-24T12:35:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Минераловодском округе ищут водителя, насмерть сбившего пешехода ночью 23 июня. Около 2:40 на 355 километре ФАД «Кавказ», предположительно, водитель «Газели» сбил мужчину. Пешеход скончался от полученных травм на месте, а водитель дал по газам. Вероятно, у автомобиля отсутствует правое зеркало бокового обзора, сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по СК.

Всех, кто может помочь установить личность водителя, просят позвонит по телефону дежурной части СБДПС ГИБДД г. Ессентуки: 8 (87934) 4-14-24, 3-71-11 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU