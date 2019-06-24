2019-06-24T12:35:09+03:00
Происшествия

Водитель на Ставрополье бросил умирать пешехода на трассе

Личность водителя предстоит установить
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Минераловодском округе ищут водителя, насмерть сбившего пешехода ночью 23 июня. Около 2:40 на 355 километре ФАД «Кавказ», предположительно, водитель «Газели» сбил мужчину. Пешеход скончался от полученных травм на месте, а водитель дал по газам. Вероятно, у автомобиля отсутствует правое зеркало бокового обзора, сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по СК.

Всех, кто может помочь установить личность водителя, просят позвонит по телефону дежурной части СБДПС ГИБДД г. Ессентуки: 8 (87934) 4-14-24, 3-71-11 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погибшим под Брестом ингушам установят памятник в Белоруссии
Программа празднования Дня молодежи 2019 в Ставрополе
Прокурор попросил 20 лет для обвиняемого в теракте в Северной Осетии басаевца
Ставропольского стрелка предадут земле
В Северной Осетии стремительно растет безработица
Министра из Ингушетии уличили в превышении полномочий
Дагестанский мальчик стал самым памятливым и внимательным ребенком мира
В Пятигорске наказан водитель без прав, номера и с тонировкой
Уроженец Северного Кавказа делал из гастарбайтеров петербуржцев и граждан России
Известные райдеры страны покажут ставропольцам класс на BMX
Лучшие паркурщики ЮФО и СКФО приедут в Ставрополь
В Изобильном убийца не смог вытащить труп из квартиры
Чечня и Дагестан стали свободней от наркотиков, а Алания — зависимей
ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне
Полиция Дагестана о 6 смертях в ДТП: «Это похоже на самоистребление!»
Штормовое предупреждение объявлено в Ставрополе
Кадыров встретил детей из Сирии
Мужчина в Кисловодске убил свою маму
Град и ливни снова подступаются к Ставрополью
110 гектаров ячменного поля уничтожил огонь на Ставрополье