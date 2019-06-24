В Северной Осетии стремительно растет безработица

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-24T12:47:49+03:00

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Число жителей Северной Осетии, официально трудоустроенных, резко снизилось за неделю. Республика по этому показателю занимает второе место по России, сообщает пресс-служба Минтруда.

Правда, ситуация в целом по стране неплохая: число безработных за неделю уменьшилось на 0,3 процента. Теперь официально не трудоустроенными остается 762 тысячи человек. Снижение безработицы коснулось 54 региона страны.

ИСТОЧНИК KP.RU