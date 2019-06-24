Ставропольского стрелка предадут земле
С женой и матерью воссоединится красноармеец из Ставрополя
Изменить размер текста:
В Ставрополе останки солдата Великой Отечественной войны найдут покой на Игнатьевском кладбище рядом с женой.
Поисковики Смоленской области обнаружили погибшего рядового сформированной в Ставрополе стрелковой дивизии. Без вести пропавшим бойца 1912 года рождения объявили в 1941 году. Теперь родственникам передали его останки и личные вещи, а также вручили солдатский медальон и памятные медали.
Близкие похоронят героя рядом с женой, прождавшей его всю жизнь, и матерью.
ИСТОЧНИК KP.RU