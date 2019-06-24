Ставропольского стрелка предадут земле

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-24T13:02:59+03:00

С женой и матерью воссоединится красноармеец из Ставрополя

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В Ставрополе останки солдата Великой Отечественной войны найдут покой на Игнатьевском кладбище рядом с женой.

Поисковики Смоленской области обнаружили погибшего рядового сформированной в Ставрополе стрелковой дивизии. Без вести пропавшим бойца 1912 года рождения объявили в 1941 году. Теперь родственникам передали его останки и личные вещи, а также вручили солдатский медальон и памятные медали.

Близкие похоронят героя рядом с женой, прождавшей его всю жизнь, и матерью.

ИСТОЧНИК KP.RU