2019-06-24T13:26:56+03:00
Происшествия

Прокурор попросил 20 лет для обвиняемого в теракте в Северной Осетии басаевца

Его судят по пяти статьям
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Обвинитель попросил приговорить Аслана Яндиева к 20 годам колонии. Ему вменяют ответственность за подрыв электроподстанции и транслятора мобильной связи в 2005-2006 годах. Суд проходит в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Как уверяет следствие, в декабре 2005 года группа лиц — Яндиев, Оздоев, Цуров и Хамхоев — с помощью гранат взорвала электроподстанцию "Владикавказ-2". Летом следующего года они уничтожили блок-контейнер транслятора ЗАО "Мобиком-Кавказ". Во время взрывов никто не пострадал.

Обвиняемый пытался скрыться от следствия, живя по поддельным документам. В 2011 году его нашли в Словакии, а в 2018 году депортировали в Россию. Яндиеву предъявлено обвинение по пяти уголовным статьям. Так, его судят за участие в банде, незаконный обороте оружия, совершении теракта и покушении на убийство. Его сообщники получили от 18 до 24 лет колонии. Одного из них убили в ходе спецоперации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погибшим под Брестом ингушам установят памятник в Белоруссии
Программа празднования Дня молодежи 2019 в Ставрополе
Ставропольского стрелка предадут земле
В Северной Осетии стремительно растет безработица
Водитель на Ставрополье бросил умирать пешехода на трассе
Министра из Ингушетии уличили в превышении полномочий
Дагестанский мальчик стал самым памятливым и внимательным ребенком мира
В Пятигорске наказан водитель без прав, номера и с тонировкой
Уроженец Северного Кавказа делал из гастарбайтеров петербуржцев и граждан России
Известные райдеры страны покажут ставропольцам класс на BMX
Лучшие паркурщики ЮФО и СКФО приедут в Ставрополь
В Изобильном убийца не смог вытащить труп из квартиры
Чечня и Дагестан стали свободней от наркотиков, а Алания — зависимей
ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне
Полиция Дагестана о 6 смертях в ДТП: «Это похоже на самоистребление!»
Штормовое предупреждение объявлено в Ставрополе
Кадыров встретил детей из Сирии
Мужчина в Кисловодске убил свою маму
Град и ливни снова подступаются к Ставрополью
110 гектаров ячменного поля уничтожил огонь на Ставрополье