Прокурор попросил 20 лет для обвиняемого в теракте в Северной Осетии басаевца

СЕГОДНЯ 13:08 2019-06-24T13:26:56+03:00

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Обвинитель попросил приговорить Аслана Яндиева к 20 годам колонии. Ему вменяют ответственность за подрыв электроподстанции и транслятора мобильной связи в 2005-2006 годах. Суд проходит в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Как уверяет следствие, в декабре 2005 года группа лиц — Яндиев, Оздоев, Цуров и Хамхоев — с помощью гранат взорвала электроподстанцию "Владикавказ-2". Летом следующего года они уничтожили блок-контейнер транслятора ЗАО "Мобиком-Кавказ". Во время взрывов никто не пострадал.

Обвиняемый пытался скрыться от следствия, живя по поддельным документам. В 2011 году его нашли в Словакии, а в 2018 году депортировали в Россию. Яндиеву предъявлено обвинение по пяти уголовным статьям. Так, его судят за участие в банде, незаконный обороте оружия, совершении теракта и покушении на убийство. Его сообщники получили от 18 до 24 лет колонии. Одного из них убили в ходе спецоперации.

ИСТОЧНИК KP.RU