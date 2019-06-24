2019-06-24T13:57:51+03:00
Общество

Программа празднования Дня молодежи 2019 в Ставрополе

Как в этом году в Ставрополе отпразднуют День молодежи
Полина ШАПОШНИКОВА
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Официально самый молодежный праздник наступает 27 июня, но все основные празднества пройдут 29 числа.

В субботу можно будет посетить:

14:00 - Концертная программа «Во власти музыки и танца» (Ставропольский городской Дом культуры, просп. Октябрьской Революции, 4)

14:00 - Танцевальная программа «Мечтай, танцуй и зажигай!», посвященная Дню молодежи (Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21)

15:00 - Всероссийский фестиваль «MixBattle», посвященный Дню молодёжи (Крепостная гора)

18:00 - День молодежи на Владимирской площади! (развлекательная программа на площади святого князя Владимира)

ИСТОЧНИК KP.RU

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