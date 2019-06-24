Экс-сенатора Арашукова хотят оставить под арестом ещё на три месяца
Ходатайство рассмотрят на этой неделе
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В Басманном суде Москвы будут решать, продлевать ли арест бывшего члена сенатора Рауфа Арашукова до октября. С ходатайством выступило следствие. Решение примут на этой неделе.
Напомним, бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков задержали по подозрению в организации заказного убийства. Также ему меняют ответственность за участие в преступной группировке. Сейчас Арашукова держат под стражей, но уже 30 июня его арест заканчивается.
ИСТОЧНИК KP.RU