На Ставрополье утонул мальчик
Ему было 15 лет
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Следственный комитет России по Ставропольскому краю проводит проверку по поводу смерти 15-летнего подростка в водоеме, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 23 июня в озере Каррас в поселке Иноземцево нашли тело мальчика. Он пошел в компании своих несовершеннолетних друзей. Детей никто не сопровождал. В итоге один из них утонул. Сейчас следствие проводит медицинскую экспертизу, осмотрело место происшествия и опросил очевидцев. Вскоре оно примет решение.
ИСТОЧНИК KP.RU