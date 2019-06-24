На Ставрополье утонул мальчик

СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-24T14:48:19+03:00

Ему было 15 лет

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Следственный комитет России по Ставропольскому краю проводит проверку по поводу смерти 15-летнего подростка в водоеме, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 23 июня в озере Каррас в поселке Иноземцево нашли тело мальчика. Он пошел в компании своих несовершеннолетних друзей. Детей никто не сопровождал. В итоге один из них утонул. Сейчас следствие проводит медицинскую экспертизу, осмотрело место происшествия и опросил очевидцев. Вскоре оно примет решение.

ИСТОЧНИК KP.RU