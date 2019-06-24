В Ставрополе создан памятник героическим медсестрам
В Ставрополе появился памятник трем героиням- медсестрам прошлых веков. Мемориал в честь сестёр милосердия Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и Первой мировой войны Юлии Вревской и Риммы Ивановой, санитарного инструктора в годы Великой Отечественной войны Матрёны Наздрачевой появился у медицинского университета.
Юлия Вревская снарядила на собственные средства санитарный отряд в годы Русско-турецкой войны. Римма Иванова добровольно ушла на фронт и в 21 год повела в контратаку роту 105-го Оренбургского пехотного полка, лишившуюся командиров. Матрена Наздрачева вынесла с поля боя сотни бойцов и командиров.
Университет реализовал инициативу создания мемориала с финансовой поддержкой краевого отделения Российского военно-исторического общества и медицинского сообщества края.
ИСТОЧНИК KP.RU