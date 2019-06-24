Два 9-классника на Ставрополье вытянули друга из Кумы

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-24T15:00:19+03:00

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В 8 школе села Левокумка Минераловодского округа наградили 9-классников, спасших из воды одноклассника. Алексей Пьянков и Данила Башкирев получили подарки и благодарности от полицейских, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.

В конце мая трое ребят открыли купальный сезон в Куме. Один из мальчишек вышел на берег, а двое других отправились на противоположную сторону реки. Вернувшись, ребята не обнаружили друга на берегу и кинулись искать его. Когда одноклассники вытащили тонувшего он уже был без сознания. Пока Алексей Пьянков оказывал первую помощь, Данила Башкирев побежал за помощью. Благодаря их действиям мальчик остался жив.

ИСТОЧНИК KP.RU