Ставропольский бизнес поднимают с колен отменой налогов

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-24T15:59:01+03:00

Зарегистрированные в 2019 году предприниматели Ставрополья свободны от налогов на 2 года

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В 2019 году на Ставрополье еще на 2 года продлили «налоговые каникулы». Больше — не разрешено по закону, но не исключено, что «прикорм» для малого бизнеса продлят еще раз.

Обнулением налогового бремени ставропольскому бизнесу помогают встать на ноги. Нулевая налоговая ставка продлена для предпринимателей, применяющих упрощённую и патентную системы налогообложения.

Еще одним механизмом поддержки станет инвестиционный налоговый вычет. Он может быть равен сумме капитальных затрат на закупку оборудования и ремонт. Но это касается только бизнеса в ключевых отраслях региональной экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU