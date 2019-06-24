Где на Кавказе больше всего любят отечественный автопром
В тройке по России сразу два региона Северного Кавказа
Где на Кавказе больше всего любят отечественный автопромФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Аналитики подвели статистику, в каком регионе страны больше всего любят российские машины. Они составили рейтинг по итогам пяти месяцев этого года.
Так, на первом месте оказался Дагестан, у которого 56 процентов машин сделаны в Тольятти. Вторую строчку заняла Калмыкия, а третью — Кабардино-Балкария, где на отечественный автопром приходится 50 процентов рынка. Четвертой место досталось Алании, которая уступила КБР полтора процента. Также в десятке оказались Карачаево-Черкессия и Ингушетия.
ИСТОЧНИК KP.RU