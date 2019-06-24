В костюме по грудь в море: шоумен из Северной Осетии вызывающе перепел "Синюю вечность"
Пользователи сети спорят, это "амнистия в дурдоме" или "нестандартная подача" [видео]
-Фото: СОЦСЕТИ
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Заслуженный Артист Республики Северная Осетия - Алания залез в море в классическом костюме и после заплыва спел известную в исполнении Муслима Магомаева "Синюю вечность":
Фантастическое "О, море, море!" Муслима Магомаева [2.0] Версия от певца из Северной Осетии.
Талант шоумена Руслана Кабалоти в момент привлек внимание отдыхающих. В дальнейшем ролик разлетелся по сети.
- Оригинально! Нестандартная подача! - восхитились пользователи. - Руслан, завидуем! И морю и голосу!
Но оценили старания не все:
- Ему никогда не дотянуть до Муслима. Амнистия в дурдоме.
ИСТОЧНИК KP.RU