2019-06-24T15:53:04+03:00
Общество

В костюме по грудь в море: шоумен из Северной Осетии вызывающе перепел "Синюю вечность"

Пользователи сети спорят, это "амнистия в дурдоме" или "нестандартная подача" [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: СОЦСЕТИ
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Заслуженный Артист Республики Северная Осетия - Алания залез в море в классическом костюме и после заплыва спел известную в исполнении Муслима Магомаева "Синюю вечность":

Фантастическое "О, море, море!" Муслима Магомаева [2.0] Версия от певца из Северной Осетии.

Талант шоумена Руслана Кабалоти в момент привлек внимание отдыхающих. В дальнейшем ролик разлетелся по сети.

- Оригинально! Нестандартная подача! - восхитились пользователи. - Руслан, завидуем! И морю и голосу!

Но оценили старания не все:

- Ему никогда не дотянуть до Муслима. Амнистия в дурдоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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