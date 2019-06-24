На Ставрополье удалены с экзаменов 18 школьников
Ставропольские школьники дерзнули пронести шпаргалки и смартфоны, за что поплатились
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Семерых 9-классников и одиннадцать выпускников удалили с экзаменов на Ставрополье за шпаргалки. Еще троим аннулировали результаты после просмотра видеозаписей с камер наблюдения. В 2018 году желающих пронести смартфоны и шпаргалки было больше.
Громкую огласку этим летом получила ситуация с выпускником, чьи контрольные материалы опубликовали в Сети. Результат аннулирован без права пересдачи в этом году.
Итоговую аттестацию в текущем году проходили 25,9 тыс. девятиклассников. ЕГЭ сдавали 11,2 тыс. одиннадцатиклассников.
ИСТОЧНИК KP.RU