2019-06-24T16:18:18+03:00
Общество

Матери задержанных с оружием дагестанцев объявили голодовку

У мужчин при задержании был с собой большой арсенал
Антон ШАПОВАЛОВ
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Матери Ислама Барзакуева и Гасана Курбанова, которых задержали в Дербенте за хранение оружия, пикетируют около здания городской полиции и мечети. Женщины намерены объявить голодовку и держать её до тех пор, пока их сыновей не отпустят.

Напомним, Барзукаев, Курбанов, а также Миразали Миразалиев задержали 15 июня. Их подозревают в приобретении и хранении незарегистрированного оружия и взрывчатого вещества. Из боевого арсенала у него нашли сигнальный пистолет, переделанный под боевой, ружье для охоты и патроны к ним. Кроме этого, задержанные рассказали о крупном схроне оружия за Дербентом. Весь арсенал нашли и изъяли.

Родственники задержанных уверены, что молодым людям это оружие подбросили. Также они заявили, что из задержанных выбивают показания. На это указывает гематома у Барзакуева, диаметр которой превышает четыре сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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