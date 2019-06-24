Дагестанского певца включили в списки экстремистов

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-24T16:27:14+03:00

По его собственным словам, об этом сообщили родственники, работающие в правоохранительных органах

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Дагестанский певец Руслан Аджиев в одночасье стал экстремистом. Об этом ему сообщили родственники в полиции, «пробившие» его по базе. Об этом, в беседе с «Черновиком», сообщил сам исполнитель.

По словам Аджиева, знакомые, работающие в правоохранительных органах проверили его по базе и оказалось, что 19 апреля его поставили на учёт, как экстремиста. Мужчина пожаловался изданию, что не имеет ни малейшего понятия о причинах такого действия. Он подрабатывает, выступая в роли певца на свадьбах и занимается грузоперевозками. Никаких связей с террористами не имеет.

Начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан, подполковник Гаяна Гариева сообщила, что никакой особенной базы экстремистов в регионе нет.

— Эта информация наполовину бред, трудно вообще что-то прокомментировать. Есть общая база, в которую вносятся люди, попавшие в поле зрения правоохранительных органов: судимые, неблагополучные, на которых подавали жалобы. Может, конечно, я чего-то не знаю, но для меня эта информация абсурдна и подтверждения этих слов мы не нашли. Точно так же, как его нет у самого Аджиева, — сообщила «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы МВД Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU