2019-06-24T16:32:52+03:00
Общество

День отца в Минводах отметили футбольным турниром

На поле встретились самые спортивные папы городского округа
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Самые спортивные папы. Фото: сайт Минераловодского городского округа.Самые спортивные папы. Фото: сайт Минераловодского городского округа.
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В воскресенье 23 июня на стадионе «Локомотив» состоялся традиционный футбольный турнир «ПАПАЗАВР», посвященный Дню отца.

На поле встретились 6 команд отцов юных спортсменов, которые представили Детско-юношескую спортивную школу города Минеральные Воды («ДЮСШ»), «Фортуну» села Саблинское, а также «Олимп» поселка Анджиевский. Турнир провел свои матчи с разделением на 2 подгруппы по 3 команды.

В полуфинале минераловодская команда «ДЮСШ» одержала уверенную победу со счетом 5:1 над соперниками состава «Фортуна», а третье место турнира заняла команда «Олимп». Помимо этого, по результатам матчей были определены футболисты в различных номинациях. Так, звание «Самый техничный игрок» получил Рашид Нурлиев, «Лучший вратарь» - Владимир Елазян, «Лучший защитник» - Дмитрий Куприянов, «Лучший нападающий» - Александр Проценко, а «Лучшим игроком» стал Валерий Умнов.

Победители и призеры конкурса были награждены не только кубками и грамотами, но также получили приятные подарки для летнего отдыха. Несмотря на то, что турнир проводится не в первый раз, организаторы надеются, что данное первенство сможет привлечь к себе еще больше желающих в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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