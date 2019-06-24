2019-06-24T17:17:14+03:00
Экономика

На Ставрополье реже покупают авто в кредит

Регион на 3 месте в стране по сокращению автокредитования
Полина ШАПОШНИКОВА
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На 14 % в мае сократилось число автокредитов на Ставрополье и составило 1130. Об этом сообщает информационное агентство Newstracker со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. В апреле процент сокращения составлял 3,8%.

Стоит отметить, что регион не одинок в своей тенденции: по России автокредитование сократилось на 17,5%. Ставрополье со своими 14 % на 3 месте по падению количества автокредитов. На втором месте — Воронежзская область, на втором — Тюменская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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