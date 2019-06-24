2019-06-24T17:34:56+03:00
Происшествия

В Ставрополе пропал 32-летний мужчина

Поисковой отряд «Лиза Алерт» распространил призыв о помощи в поиске
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: https://vk.com/lizaalert_stav_krayФото: https://vk.com/lizaalert_stav_kray
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С 15 июня ничего не известно о местонахождении Устименко Артура Юрьевича. Мужчина высокого роста,среднего телосложения,с русыми короткими волосами и светлыми глазами. Был одет в темную футболку, синие бриджи с белыми лампасами по бокам и синие кроссовки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении человека, просят позвонить по телефону: 8 (800)700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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