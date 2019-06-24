2019-06-24T17:36:37+03:00
Происшествия

В Чечне обезвредили давно забытую бомбу

Снаряд лежал в земле больше 20 лет
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Чечне пиротехники Донского спасательного центра МЧС обезвредили авиабомбу, которая хранилась под землей больше 20 лет. Снаряд нашли жители Мелчхи в Гудермесском районе. Как уверяют саперы, бомба была в рабочем состоянии и в случае неосторожности могла взорваться.

После того, как снаряд достали из земли, пиротехники отвезли её на полигон и там уничтожили. Операция прошла без курьезов. В ней, кроме ростовских спасателей, участвовали местные силовики и сотрудники ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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