2019-06-24T18:01:23+03:00
Происшествия

В Изобильном администрация незаконно пыталась отобрать ребенка

Прокуратура нашла постановление администрации района формальным и незаконным
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Изобильном женщина-опекун пожаловалась в прокуратуру на незаконные действия органов опеки. Женщина являлась законным опекуном сироты. На основании изданного в июне 2016 года администрацией района постановления, опекуна должны были отстранить от опеки, а ребенка поместить в детдом.

Прокуратура установила, что постановление администрации формальное, незаконное и необоснованное, в нем содержится множество нарушений. Постановление продолжают изучать, ребенок сейчас живет со своим опекуном, сообщили в пресс-службе прокуратуры СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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