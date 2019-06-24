В Изобильном администрация незаконно пыталась отобрать ребенка
Прокуратура нашла постановление администрации района формальным и незаконным
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В Изобильном женщина-опекун пожаловалась в прокуратуру на незаконные действия органов опеки. Женщина являлась законным опекуном сироты. На основании изданного в июне 2016 года администрацией района постановления, опекуна должны были отстранить от опеки, а ребенка поместить в детдом.
Прокуратура установила, что постановление администрации формальное, незаконное и необоснованное, в нем содержится множество нарушений. Постановление продолжают изучать, ребенок сейчас живет со своим опекуном, сообщили в пресс-службе прокуратуры СК.
ИСТОЧНИК KP.RU